ЦСКА приостановил переговоры по трансферу форварда «Фиорентины» Бельтрана

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что московский клуб приостановил переговоры по трансферу нападающего «Фиорентины» Лукаса Бельтрана.

Ранее сообщалось, что армейцы предложили 12 миллионов евро за 24-летнего аргентинца. На футболиста также претендовал «Зенит».

Позднее журналист Флавио Оньисанти заявил, что игрок отказал обоим клубам, поскольку его не привлекает вариант с переездом в Россию.

«Мы этот вопрос обсуждали. Переговоры приостановлены, и я думаю, что пока они не возобновятся», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Бабаева.

Бельтран выступает за «Фиорентину» с августа 2023 года, он забил 16 голов и сделал 9 результативных передач в 98 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 18 миллионов евро.