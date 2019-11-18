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ЦСКА поздравил Владимира Агапова с 86-летием

18:50
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ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего игрока и тренера команды Владимира Агапова. Сегодня ему исполнилось 86 лет.

— 86 лет сегодня исполняется экс-игроку и главному тренеру Владимиру Агапову, — говорится в сообщении официального Twitter клуба. — С днем рождения!

Владимир Агапов выступал за команду, которая в тот период называлась ЦДСА, 1955 по 1960 год. Вместе с армейцами он выиграл Кубок СССР. До этого он стал чемпионом СССР в составе «Спартака,» где выступал с 1953 по 1954 год.

С 1973 по 1974 год он был главным тренером ЦСКА, а в 1978 году работал начальником команды.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1196441077798129664

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