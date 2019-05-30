ЦСКА после отпуска проведет сбор в Ватутинках

ЦСКА на своем официальном сайте объявил, что начнет подготовку к новому сезону 15 июня. После заключительного матча чемпионата с "Крыльями Советов" (6:0) основная команда ушла в отпуск.

15 июня команда соберется в Ватутинках, где пройдет первый учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба армейцев.

Затем красно-синие отправятся в Австрию, где в рамках турнира сыграют с "Краснодаром" (27 июня), "Спартаком" (30 июня) и "Ростовом" (3 июля).

Виктор Гончаренко: "На летнем турнире в Австрии ЦСКА будет пробовать различные тактические модели"