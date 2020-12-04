ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку после неудачи в Лиге Европы

Московский ЦСКА поблагодарил фанатов за поддержку после поражения в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» (0:1). После этого матча «армейцы» потеряли шансы на выход в плей-офф. После 5 туров ЦСКА занимает последнее место в группе K.

«Все еще будет. Южный ветер еще подует. Спасибо за поддержку», — говорится в Twitter клуба.

В чемпионате России после 16 туров ЦСКА с 32 баллами занимает 2 место в турнирной таблице. 6 декабря «армейцы» примут «Химки» в рамках 17-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 19.00 по московскому времени.