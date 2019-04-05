ЦСКА победил "Спартак" в молодежном первенстве

ЦСКА на выезде обыграл "Спартак" (2:1) в матче 22-го тура молодежного первенства России.

В составе армейцев отличились Виталий Жиронкин и Иван Захаров, у красно-белых гол на счету Данилы Прошлякова.

ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 55 очков. "Спартак" идет на 4-й строчке, имея в своем активе 41 балл.

Молодежные команды

22-й тур

"Спартак - мол." (Москва) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 1:2 (1:0)

Голы: Прошляков, 31 (1:0). Жиронкин, 53 - с пенальти (1:1). Захаров, 87 - с пенальти (1:2).

"Спартак - мол." (Москва): Шитов, Васильев (Митрога, 59), Моргунов, Петрунин, Сазонов, Горбулин (Литвинов, 90+1), Сунгатулин (Оганесян, 83), Бакаев (Фольмер, 46), Данилин, Маркитесов, Прошляков (Лопатин, 79).

"ЦСКА - мол." (Москва): Кырнац, Захаров, Матвийчук, Ерохин, Елеев (Востриков, 46), Аванесян, Анисимов (Конюхов, 88), Янов (Савинов, 76), Тикнизян, Сильянов (Ташаев, 90+3), Жиронкин (Карпов, 90).

Предупреждения: Горбулин, 55. Жиронкин, 77. Моргунов, 89.

Судья: Фисенко (Владивосток).

5 апреля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".