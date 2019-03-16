ЦСКА обыграл "Урал" и вышел на второе место в чемпионате России

ЦСКА в гостях обыграл "Урал" со счетом 1:0 в матче 20-го тура чемпионата России. Единственный мяч в этой встрече во втором тайме забил защитник Мариу Фернандес после подачи с углового.

Отметим, что "Урал" не может забить в ворота армейцев уже с 2015 года, в последний раз команда из Екатеринбурга обыгрывала ЦСКА в 2009 году.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, "Урал" опустился в зону стыковых матчей на 13-ю строчку.

Чемпионат России

20-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Мариу Фернандес, 75.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов (Брызгалов, 46), Димитров (Ароян, 85), Бумаль, Егорычев, Араторе, Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Дивеев, Магнуссон (Набабкин, 54), Щенников (Бистрович, 83), Влашич, Ахметов, Обляков, Нисимура (Сигурдссон, 61), Чалов.

Предупреждения: Магнуссон, 15. Бумаль, 20. Дивеев, 30. Набабкин, 55.

Судьи: Безбородов. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

16 марта. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 17113 зрителей.