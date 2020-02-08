ЦСКА обыграл норвежский «Одд»

ЦСКА в товарищеском матче обыграл норвежский «Одд» со счетом 3:1. Голы в составе российской команды забили Яка Бийол, Илья Шкурин и Константин Марадишвили.

Товарищеский матч

ЦСКА — «Одд» — 3:1 (3:1)

Голы: Бийол, 4 (1:0). Бервен, 12 (1:1). Шкурин, 24 (2:1). Марадишвили, 38 (3:1).

ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Набабкин, Щенников, Кучаев, Бийол, Марадишвили, Колесниченко (Котин, 39), Шкурин, Караев.

Предупреждение: Марадишвили, 75.

8 февраля.