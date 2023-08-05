ЦСКА — «Локомотив»: Мухин сделал счет разгромным

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин забил на 55-й минуте матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 3:0.

Защитник «Локомотива» Марио Митай совершил неудачный вынос прямо на Мухина, который с левой пробил в дальний от себя угол ворот.