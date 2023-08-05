Гончаренко: «Довольны победой. «Оренбург» — сложный соперник для всех»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Довольны победой. Мы понимаем, что очень сложно очки даются в чемпионате всем командам, — цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. — «Оренбург» — сложный соперник для всех. Есть игроки в центре поля, которые умеют очень хорошо работать с мячом, продвигать его. Конечно, сыграло свою роль удаление. Наверное, хотелось бы даже посмотреть, как бы мы сыграли, если бы остались в равных составах».

«Урал» поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ — 7 очков. «Оренбург» располагается на 12-й строчке — 1 очко.

В следующем туре «Урал» примет «Спартак» 11 августа, «Оренбург» на своем поле сыграет с «Краснодаром» на день позже.