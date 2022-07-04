Форвард «Нижнего» Кротов: «Не помечаю матчи со «Спартаком». Все соперники принципиальные»

Форвард «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов после победы над ЦСКА (2:0) в матче предсезонного турнира ответил на вопросы журналистов. 29-летний российский футболист признался, что не отмечает в календаре игры против «Спартака», за который ранее выступал.

— Как относитесь к возможному Кубку лиги?

— Как скажут, так и будет. Мне бы хотелось больше играть.

— Матчи со «Спартаком» в календаре помечаете?

— Нет. Для меня все соперники принципиальные.

— Сможет ли «Уфа» вернуться в РПЛ в следующем году?

— Будет очень тяжело. Все команды, которые вылетели, все хотят вернуться. Будет интересная борьба. Надеюсь, «Уфа» сможет вернуться в РПЛ как можно скорее, — сказал Кротов.