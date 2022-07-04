Форвард «Нижнего» Кротов: «Не помечаю матчи со «Спартаком». Все соперники принципиальные»
Форвард «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов после победы над ЦСКА (2:0) в матче предсезонного турнира ответил на вопросы журналистов. 29-летний российский футболист признался, что не отмечает в календаре игры против «Спартака», за который ранее выступал.
— Как относитесь к возможному Кубку лиги?
— Как скажут, так и будет. Мне бы хотелось больше играть.
— Матчи со «Спартаком» в календаре помечаете?
— Нет. Для меня все соперники принципиальные.
— Сможет ли «Уфа» вернуться в РПЛ в следующем году?
— Будет очень тяжело. Все команды, которые вылетели, все хотят вернуться. Будет интересная борьба. Надеюсь, «Уфа» сможет вернуться в РПЛ как можно скорее, — сказал Кротов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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