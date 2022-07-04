Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:53

Форвард «Нижнего» Кротов: «Не помечаю матчи со «Спартаком». Все соперники принципиальные»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов после победы над ЦСКА (2:0) в матче предсезонного турнира ответил на вопросы журналистов. 29-летний российский футболист признался, что не отмечает в календаре игры против «Спартака», за который ранее выступал.

— Как относитесь к возможному Кубку лиги?

— Как скажут, так и будет. Мне бы хотелось больше играть.

— Матчи со «Спартаком» в календаре помечаете?

— Нет. Для меня все соперники принципиальные.

— Сможет ли «Уфа» вернуться в РПЛ в следующем году?

— Будет очень тяжело. Все команды, которые вылетели, все хотят вернуться. Будет интересная борьба. Надеюсь, «Уфа» сможет вернуться в РПЛ как можно скорее, — сказал Кротов.

Вячеслав Кротов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
В «фигурке» все переженились! Свадебный бум в главном российском виде спорта
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Нападающий «Нижнего Новгорода» оценил качество футбола на предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер»
Федотов рассказал, какое значение будет для него иметь товарищеский матч против «Сочи»
Федотов назвал причины поражения в матче против «Нижнего Новгорода»
Тренер ЦСКА Федотов сообщил, что у клуба еще будут приобретения
Федор Чалов поделился эмоциями после возвращения в ЦСКА
Гендиректор «Нижнего Новгорода» поддержал идею создания Кубка РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вячеслав Кротов заявил, что уже адаптировался в «Нижнем Новгороде»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости