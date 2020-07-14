ЦСКА интересуется нападающим из чемпионата Португалии

ЦСКА проявляет интерес к нападающему португальского «Фамаликана» Тони Мартинесу, сообщает Bobsoccer. 23-летний испанец провел в сезоне-2019/20 30 матчей и забил 9 голов в чемпионате Португалии. Также на его счету 5 игр и 1 гол в Кубке страны и 1 встреча в Кубке португальской лиги.

Контракт Мартинеса с «Фамаликаном» заключен до 2022 года. До этого сезона он еще не играл на высшем уровне. В его карьере были дубли «Валенсии» и «Вест Хэма», а также «Оксфорд Юнайтед» (третий дивизион Англии), «Вальядолид», «Махадахонда» и «Луго» (второй дивизион Испании).