ЦСКА и «Сочи» проявляют интерес к нападающему из МЛС

Бывший игрок «Крыльев Советов», «Динамо», «Терека» и «Цревны Звезды» Огнен Короман развивает агентскую карьеру.

В начале сентября Короман прилетел в Москву, чтобы предложить российским клубам 23-летнего нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Деяна Йовелича.

«Мое главное достижение как скаута «Црвены»? Йовелич, который играет сейчас в MLS, в «Лос-Анджелес Гэлакси», 1999 года. Очень классный футболист. Но цена большая сейчас. «Сочи» будет тяжелее купить, а у ЦСКА есть эти деньги. Посмотрим, купят сейчас или позже.

Мне сказали, что «Сочи» ищет нападающего. Они его хотят в аренду, там идут переговоры. Посмотрим», — сообщил Короман Eurostavka.ru.

Серб предполагает, что в это трансферное окно игрок вряд ли приедет в РПЛ, но все возможно в зимнее окно.

В МЛС в 2022 году Йовелич сыграл 25 матчей и забил 10 мячей, плюс отдал три ассиста.