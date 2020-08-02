ЦСКА и «Ротор» сыграли вничью в товарищеском матче

ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче.

Встреча прошла на базе московской команды в Ватутинках и завершилась со счетом 0:0.

В связи с эпидемиологической обстановкой игра прошла в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу.

Товарищеские матчи. Клубы

«ЦСКА» — «Ротор» — 0:0

«ЦСКА»: Акинфеев (Тороп, 45), Набабкин, Щенников, Мариу Фернандес, Дивеев, Карпов, Дзагоев, Кучаев (Тикнизян, 61), Обляков, Марадишвили, Чалов (Гогричиани, 89).

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Алейник, Султонов, Серченков, Муллин, Макаров (Муромский, 85), Кипиани (Песегов, 40).

2 августа. Ватутинки. Стадион База ПФК ЦСКА.