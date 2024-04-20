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Судейство

Сегодня, 20:07

ЦСКА — «Ахмат»: Шафеев не смог самостоятельно оценить фол Роши. Судье помог ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Виллиан Роша.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На 17-й минуте матча 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» судья Рафаэль Шафеев с первой попытки не смог правильно оценить фол Виллиана Роши, который совершил серьезное нарушение правил, ударив шипами Лечи Садулаева и едва не сломав ему ногу.

Сначала рефери вынес защитнику красно-синих только предупреждение.

После вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Романа Галимова и просмотра видеоповторов Шафеев на 19-й минуте объявил об изменении решения, отменил желтую карточку и показал Виллиану Роше красную, удалив его с поля.

Футболист ЦСКА, как и его партнер по команде Аббосбек Файзуллаев, заработал дисквалификацию и пропустит перенесенный матч 21-го тура со «Спартаком».

Владимир Федотов и&nbsp;Магомед Адиев. ЦСКА — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Лечи Садулаев
Рафаэль Шафеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

 12
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Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Динамо

 7
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Квинси Промес

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 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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Спартак

 18 1 6
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