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Судейство

Сегодня, 19:47

Армеец Файзуллаев не сыграет со «Спартаком». Он может уезжать в сборную

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Аббосбек Файзуллаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На 7-й минуте матча 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» Аббосбек Файзуллаев дважды пытался задержать рукой Мирослава Богосаваца и в итоге сфолил на нем.

Судье Рафаэлю Шафееву пришлось наказать армейца предупреждением.

Если верить сайту РПЛ, для Файзуллаева желтая карточка стала четвертой в чемпионате. Он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит матч со «Спартаком», который пройдет 25 апреля.

Теперь узбекистанский футболист может присоединиться к сборной своей страны, которая выступит на молодежном Кубке Азии. Турнир стартовал 15 апреля, Узбекистан выступает в группе D вместе с Вьетнамом, Кувейтом и Малайзией.

Владимир Федотов и&nbsp;Магомед Адиев. ЦСКА — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Джон Кордоба

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П
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