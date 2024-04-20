ЦСКА — «Ахмат»: ничья после первого тайма, армейцы остались в меньшинстве

ЦСКА и «Ахмат» играют вничью после первого тайма матча 25-го тура РПЛ — 0:0.

В первые 45 минут хозяева остались в меньшинстве — На 18-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР показал красную карточку защитнику армейцев Виллиану Роше.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».