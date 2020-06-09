Сегодня в 17.00 на канале «СЭ» в YouTube пройдет лайв с участием Дмитрия Симонова и Вячеслава Короткина, ведущая — Мария Маркова.

Мы обсудим:

— Страшную аварию в Москве, виновником которой стал известный актер, болельщик «Спартака» Михаил Ефремов;

— Итоги исполкома РФС;

— Где «Спартак» и «Зенит» проведут полуфинал Кубка России;

— яркое интервью Алана Агузарова о Станиславе Черчесове, Иване Игнатьеве и Артеме Дзюбе.