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Чудовищная авария Ефремова. Уход Хеведеса. Где Вагнер Лав? Live Симонова и Короткина — в 17.00

13:35

Сегодня в 17.00 на канале «СЭ» в YouTube пройдет лайв с участием Дмитрия Симонова и Вячеслава Короткина, ведущая — Мария Маркова.

Мы обсудим:

— Страшную аварию в Москве, виновником которой стал известный актер, болельщик «Спартака» Михаил Ефремов;

— Итоги исполкома РФС;

— Где «Спартак» и «Зенит» проведут полуфинал Кубка России;

— яркое интервью Алана Агузарова о Станиславе Черчесове, Иване Игнатьеве и Артеме Дзюбе.

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