Чудовищная авария Ефремова. Уход Хеведеса. Где Вагнер Лав? Live Симонова и Короткина — в 17.00
13:35
Сегодня в 17.00 на канале «СЭ» в YouTube пройдет лайв с участием Дмитрия Симонова и Вячеслава Короткина, ведущая — Мария Маркова.
Мы обсудим:
— Страшную аварию в Москве, виновником которой стал известный актер, болельщик «Спартака» Михаил Ефремов;
— Итоги исполкома РФС;
— Где «Спартак» и «Зенит» проведут полуфинал Кубка России;
— яркое интервью Алана Агузарова о Станиславе Черчесове, Иване Игнатьеве и Артеме Дзюбе.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...