Член попечительского совета "Оренбурга": "Если иностранцы играют в России, то должны переходить на зарплаты в рублях"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал "СЭ" намерение владельца "Спартака" Леонида Федуна перевести всех игроков команды на рублевые зарплаты.

– Поддерживаете инициативу Федуна? – вопрос Столыпину.

– У нас все к этому придет. Это нормально.

– Как в "Оренбурге"?

– Российские футболисты получают в рублях, и некоторые иностранцы тоже. Больше, конечно, рублями платим.

– Почему это нормально?

– Если футболист приехал в Россию, пусть играет за рубли. Какие вопросы? Про русских даже разговоров быть не может. Иностранцы тоже должны к этому потихонечку прийти. Мы этим вопросом планомерно занимаемся. Федун правильно говорит, что надо начинать с русских и заканчивать иностранцами. Они играют в России, должны знать русский язык, если согласились работать здесь. Если бы курс был стабильный, то вопросов не было. А сейчас идет постоянный перекос. Рискованное дело. У нас страна Россия, они играют в Российской премьер-лиге, не надо это забывать. (Арман Мкртчян)​

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