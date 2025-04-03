Чистяков назначен главным судьей матча «Локомотив» — «Зенит», Карасев отработает на дерби ЦСКА — «Динамо»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 23-го тура РПЛ.

Главным арбитром матча «Локомотив» — «Зенит» назначен Артем Чистяков. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве в субботу, 5 апреля.

На московском дерби между ЦСКА и «Динамо» отработает Сергей Карасев. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 6 апреля.

4 апреля (пятница)

«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Французов.

5 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Богдан Головко; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.

«Факел» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Андрей Бутенко.

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.

«Краснодар» — «Акрон»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Алексей Резников.

6 апреля (воскресенье)

«Динамо» Махачкала — «Химки»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Николай Иванов.

ЦСКА — «Динамо» Москва: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Колобаев.