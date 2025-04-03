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Судейство

3 апреля 2025, 13:25

Чистяков назначен главным судьей матча «Локомотив» — «Зенит», Карасев отработает на дерби ЦСКА — «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 23-го тура РПЛ.

Главным арбитром матча «Локомотив» — «Зенит» назначен Артем Чистяков. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве в субботу, 5 апреля.

На московском дерби между ЦСКА и «Динамо» отработает Сергей Карасев. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 6 апреля.

4 апреля (пятница)

«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Французов.

5 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Богдан Головко; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.

«Факел» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Андрей Бутенко.

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.

«Краснодар» — «Акрон»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Алексей Резников.

6 апреля (воскресенье)

«Динамо» Махачкала — «Химки»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Николай Иванов.

ЦСКА — «Динамо» Москва: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Колобаев.

Источник: РФС
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Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Чистяков
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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