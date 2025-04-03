Чистяков назначен главным судьей матча «Локомотив» — «Зенит», Карасев отработает на дерби ЦСКА — «Динамо»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 23-го тура РПЛ.
Главным арбитром матча «Локомотив» — «Зенит» назначен Артем Чистяков. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве в субботу, 5 апреля.
На московском дерби между ЦСКА и «Динамо» отработает Сергей Карасев. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 6 апреля.
4 апреля (пятница)
«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Французов.
5 апреля (суббота)
«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Богдан Головко; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.
«Факел» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Андрей Бутенко.
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.
«Краснодар» — «Акрон»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Алексей Резников.
6 апреля (воскресенье)
«Динамо» Махачкала — «Химки»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.
«Ростов» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Николай Иванов.
ЦСКА — «Динамо» Москва: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Александр Колобаев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0