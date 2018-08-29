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29 августа 2018, 12:56

Чико Флорес – о матче с "Ростовом": "Постараемся показать максимум, чтобы привезти очки"

Андрей МИХАЙЛОВ
Корреспондент
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Защитник "Рубина" Чико Флорес в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Ростова" сказал, что предыдущие игры помогли ему адаптироваться в новой стране. 31-летний испанец перешел в клуб из столицы Татарстана из "Мальорки" этим летом на правах аренды. В пяти матчах в составе казанцев он отметился одной голевой передачей.

– Я старался адаптироваться как можно быстрее с самого начала как к чемпионату, так и к тому, что просит тренер, к его требованиям, к его манере игры, – цитирует Флореса официальный сайт "Рубина". – Те матчи, которые я уже отыграл, помогли мне понять, как нужно правильно прессинговать, тактически располагаться, и посмотреть какие именно соперники в российском чемпионате. Со своей стороны я стараюсь как можно быстрее адаптироваться, и единственное, что также могу отметить, к сожалению, в последних матчах мы потеряли очки. Я стараюсь всегда тренироваться на максимуме, приносить максимальную пользу команде и улучшать свои игровые качества.

– Как команда готовится к следующему матчу?

– С того момента, как мы отыграли матч с ЦСКА, сразу начали готовиться к "Ростову". Это достаточно хорошо организованная команда, отлично обороняется, отлично прессингует. Команда очень быстро убегает в контратаки и быстро возвращается после своих контратак в оборону. Действительно сложный соперник. Со своей стороны мы постараемся показать свой максимум, чтобы привезти домой очки.

"Ростов" – "Рубин": чемпионат России, 6-й тур, 31 августа 2018,
онлайн-трансляция в 19.30 (мск)

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
31 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Рубин

 

Источник: http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8138
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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 - : -
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