Черышев рассказал, кто из российских футболистов может заиграть в "Реале"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в эфире программы "КраСава" рассказал о том, кто из российских футболистов мог бы заиграть в "Реале". Он ранее выступал за "королевский клуб". Контракт Черышева принадлежит "Вильярреалу", за "Валенсию" он выступает на правах аренды.

- Кто из нашей сборной может когда-то дорасти до "Реала"?

- Есть хорошие футболисты. Тот же Головин сейчас в "Монако" играет. Есть молодые футболисты, перспективные. Тот же Ахметов. Если им дадут шанс, то, думаю, они могут играть. Но им шанс нужен.

- Кто следующий из нашей сборной уедет в Европу?

- Я бы назвал Зобнина. Мариу Фернандес тоже.

- Для Зобнина какой чемпионат подошел бы?

- Я думаю, любой. Он делает такой объем работы, что в любом чемпионате может сыграть хорошо.

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