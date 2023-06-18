Черников заявил, что Сперцян не прощался с «Краснодаром» после суперфинала FONBET Кубка России

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, говорил ли его одноклубник Эдуард Сперцян о своем возможном уходе из команды.

«Сперцян не прощался с командой после cуперфинала Кубка. Я не разговаривал с ним на тему его возможного ухода», — цитирует Черникова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке Сперцяна.