Черевченко объяснил выбор вратаря «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) рассказал о появлении в стартовом составе голкипера Михаила Левашова. Вратарь был одним из лучших в гостевой встрече с «Сочи» (2:1), но допустил ошибку в Оренбурге (0:2). В запасе у оружейников остаются Артур Нигматуллин и Юрий Лодыгин.

— По вратарю — что говорить, все ошибаются. Но сколько он (Левашов) выручил — и в Сочи, и в Оренбурге. К нему вопросов даже по сегодняшней игре нет, — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

Также тренер ответил на вопрос о выборе знакомой схемы с тремя центральными защитниками:

— Начали так, после удаления у «Рубина» перестроились на два центральных. Не было смысла уже смысла держать больше в обороне. На тренировках три дня обкатывали. Как играет «Рубин», прекрасно знали. Но есть моменты, которые тяжело доходят до игроков. Может, это вина тренерского штаба — не доносим. Но сомневаюсь. (Артем Агапов)