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Сегодня, 18:59

Черевченко назвал Батракова и Глушенкова лучшими футболистами РПЛ на старте этого сезона

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в комментарии «СЭ» поделился мнением о лучших футболистах на старте этого сезона РПЛ.

«На старте этого сезона мне понравилась игра Максима Глушенкова и Алексея Батракова. Оба очень ярко играют, много забивают и влияют на результат своих команд. Поэтому назову их лучшими футболистами РПЛ на старте этого сезона», — сказал Черевченко «СЭ».

19-летний игрок «Локомотива» Батраков в этом сезоне провел 9 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. 25-летний форвард «Зенита» Глушенков сыграл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

Игорь Черевченко
Алексей Батраков
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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Оренбург – Пари НН
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ЦСКА – Ахмат
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Локомотив – Спартак
 - : -
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Краснодар – Зенит
 - : -
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Ростов – Акрон
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 7
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Алексей Батраков

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 7
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Манфред Угальде

Спартак

 6
П
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