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Сегодня, 21:45

Черданцев: «Переговоры «Зенита» по Соболеву продолжают находиться в завершающей фазе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Комментатор Георгий Черданцев в комментарии для «СЭ» еще раз заявил, что «Зенит» ведет переговоры по трансферу нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Вы взбудоражили весь российский футбольный мир. Кто вам звонил?

— Не могу сказать и выдавать источники информации, но это серьезный человек. Думаю, что во время эфира меня бы не стали отвлекать. По нашим эфирным представления это было практически ЧП, чтобы один из комментаторов выходил из эфира, но ситуация того стоила. Мы работаем вдвоем и согласовали этот момент с руководителями. Если бы это того ни стоило, я бы не получал информацию в режиме реального времени. Но на состояние по 21:29 пока обновлений нет. Полагаю, что в ближайшее время они появятся.

Насколько я понимаю, переговоры в эти минуты были или продолжают находиться в завершающей активной фазе. Насколько я понимаю, ситуацию, она вновь вернулась к активнейшей фазе и если стороны придут к соглашению, не исключено, что-либо сегодня вечером, либо завтра утром это будет официально объявлено. Но при этом не факт, что Соболев сразу же окажется в «Зените», насколько я понимаю эту ситуацию. Он может продолжить сезон в аренде. В каком клубе — я не знаю. Но интрига сохраняется, — сказал Черданцев «СЭ».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о подписании сине-бело-голубыми Соболева.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Георгий Черданцев
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В «Зените» опровергли информацию о трансфере Соболева
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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