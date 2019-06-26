Черчесов стал лауреатом премии РФС "За вклад в развитие футбола"

В среду, 26 июня, в Доме футбола после заседания исполкома РФС главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стал лауреатом национальной премии "За вклад в развитие футбола", информирует официальный сайт организации.

55-летний российский специалист вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Также сборная России под руководством Черчесова заняла второе место в своей группе второго по силе дивизиона в Лиге наций.

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