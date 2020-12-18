Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги 2020 года для российского футбола.

— Всю осень мы говорим только о плохом, результаты клубов и сборной другого шанса не дают. Но вы любите концентрироваться на позитиве. Что хорошего произошло в нашем футболе в 2020 году? — вопрос Черчесову.

— Прежде всего то, что РФС и РПЛ одними из первых в Европе провели большую работу по возобновлению футбольного сезона, — ответил Черчесов. — И предыдущий чемпионат закончили, и новый начали. Если в ряде других стран подобного не наблюдалось, то в России все прошло — со своими плюсами и минусами — в более-менее нормальном русле. Можете себе представить, что случилось бы, если бы мы не играли, какой плохой социальный эффект был бы при таком сценарии? Это, считаю, стало главным достижением года.

К позитивным моментам можно отнести и то, что наш футбол сумел адаптироваться к нынешним условиям. Мы уже знаем, от чего отталкиваться.

Молодежная сборная вышла на чемпионат Европы. Позитивный момент? Позитивный. Некоторые игроки из нового поколения начали себя неплохо проявлять. Позитивный момент? Тоже позитивный.

— Но есть и другая точка зрения: может, и не стоило возобновлять сезон-2019/20, тогда у футболистов не было бы такого жесткого графика с июня по декабрь, все нормально подготовились бы к чемпионату-2020/21, и результаты клубов в Европе и сборной стали бы другими.

— Я вообще слово «если» не люблю. Оно сразу подразумевает сомнение, неуверенность. Точка зрения сторонников досрочного завершения соревнований тоже имеет право на жизнь, но мы отталкиваемся от того, что имеем на сегодня.

Не заверши РПЛ свой турнир, титул достался бы команде, которая не выиграла его в полноценном турнире — уже возникли бы вопросы. Прекрасно понимаю Семака, не раз говорившего, что он хочет выиграть золото именно в спортивной борьбе до последнего тура. Будь иначе, возник бы некий дискомфорт как у тех, у кого существовали шансы догнать «Зенит», так и у самих питерцев, в итоге ставших первыми абсолютно заслуженно. Вот это для меня самое главное.

То же самое, кстати, происходило бы и на другом полюсе таблицы, где у кого-то отобрали бы возможность побиться за сохранение места в премьер-лиге.

— Вы говорите с общечеловеческой точки зрения, но с позиции главного тренера сборной, не исключено, все видится иначе — кандидаты в национальную команду оказались бы более подготовленными к осенним матчам...

— Мы все плывем в одной лодке под названием «российский футбол». И если так, то эгоизм нужно убирать. И потом, вот Франция прервала свои соревнования. Разве пауза сильно помогла командам этой страны в еврокубках? Нет.

Другое дело, что, попадая в трудные обстоятельства, каждый должен стараться извлечь максимум, проанализировать — клубы у себя, мы в сборной у себя — что имели, что могли сделать лучше.

(Константин Алексеев, Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Черчесова — на сайте «СЭ»