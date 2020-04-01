По данным «СЭ», сегодня на совещании руководства УЕФА с представителями федераций, лиг и клубов обсуждались разные сроки завершения чемпионатов стран — в зависимости от мест, занимаемых ими в таблице коэффициентов. Это связано с формированием состава участников еврокубков сезона-2020/21 и необходимостью проведения отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Страны, занимающие в рейтинге места с 1-го по 15-е, могут играть до 3 августа. В эти полтора десятка входят: Испания, Англия, Германия, Италия, Франция, Португалия, Россия, Бельгия, Голландия, Украина, Турция, Австрия, Дания, Шотландия и Чехия. А вот те, кто оказался в рейтинге ниже, должны сделать все, чтобы завершить свои чемпионаты к 20 июля. (Александр Бобров)