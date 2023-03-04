Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после матчей «Зенита», «Спартака» и «Ростова»
В субботу, 4 марта, прошли четыре матча чемпионата России.
Лидер РПЛ «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и увеличил отрыв от «Спартака», который сыграл вничью с «Уралом» (2:2), до 8 очков.
Занимающий третье место в турнирной таблице «Ростов» дома проиграл «Локомотиву» (1:3). «Ахмат» на своем поле победил «Оренбург» (3:1).
Расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата России
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
18
|
14
|
3
|
1
|
50-7
|
45
|
2
|
Спартак
|
18
|
11
|
4
|
3
|
42-20
|
37
|
3
|
Ростов
|
18
|
10
|
5
|
3
|
33-26
|
35
|
4
|
ЦСКА
|
17
|
8
|
5
|
4
|
30-18
|
29
|
5
|
Динамо
|
17
|
8
|
5
|
4
|
33-21
|
29
|
6
|
Ахмат
|
18
|
9
|
2
|
7
|
30-28
|
29
|
7
|
Оренбург
|
18
|
8
|
1
|
9
|
34-40
|
25
|
8
|
Краснодар
|
17
|
7
|
4
|
6
|
31-29
|
25
|
9
|
Сочи
|
17
|
7
|
4
|
6
|
27-32
|
25
|
10
|
Урал
|
18
|
6
|
4
|
8
|
23-30
|
22
|
11
|
Крылья Советов
|
17
|
5
|
5
|
7
|
20-25
|
20
|
12
|
Пари НН
|
18
|
5
|
4
|
9
|
22-32
|
19
|
13
|
Локомотив
|
18
|
4
|
4
|
10
|
23-35
|
16
|
14
|
Факел
|
18
|
1
|
11
|
6
|
22-34
|
14
|
15
|
Химки
|
18
|
3
|
4
|
11
|
17-37
|
13
|
16
|
Торпедо
|
17
|
1
|
3
|
13
|
7-30
|
6
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2