Чанов выделил прогресс Лантратова

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отметил прогресс вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в сезоне-2022/23.

«Я бы не сказал, чтобы были какие-то открытия. Пока что вратари только подтверждают свой уровень. Единственного, кого можно добавить сюда, это Лантратова. Он, играя в «Локомотиве», который все-таки выше классом, чем «Химки», показал себя на хорошем уровне. Если так будет продолжать, то будет шагать дальше», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

27-летний Лантратов начинал текущий сезон в «Химках», в зимнее трансферное окно голкипер перешел в «Локомотив». Во второй части сезона-2022/23 Лантратов сыграл за железнодорожников 10 матчей, в которых пропустил 13 голов и оставил свои ворота в неприкосновенности два раза.