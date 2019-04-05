Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в марте

Болельщики ЦСКА признали нападающего команды Федора Чалова лучшим игроком красно-синих в марте, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам голосования 20-летний форвард набрал 45 процентов голосов. Вторым стал защитник Мариу Фернандес (25 процентов), на третьей строчке – вратарь Игорь Акинфеев (8 процентов).

В марте Чалов принял участие в четырех играх чемпионата России и забил два мяча – "Рубину" и "Уфе".