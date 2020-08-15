Чалов не сыграет с «Тамбовом»
16:06
Нападающий ЦСКА Федор Чалов не примет участия в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова», сообщает официальный сайт клуба. В игре первого тура против «Химок» (2:0) форвард получил повреждение колена.
Матч ЦСКА — «Тамбов» состоится сегодня на «ВТБ Арене». Начало игры — в 18.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/fedor-chalov-propustit-igru-s-tambovom/
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