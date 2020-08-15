Чалов не сыграет с «Тамбовом»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов не примет участия в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова», сообщает официальный сайт клуба. В игре первого тура против «Химок» (2:0) форвард получил повреждение колена.

Матч ЦСКА — «Тамбов» состоится сегодня на «ВТБ Арене». Начало игры — в 18.00 по московскому времени.