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Цаллагов: «Звонит Бекиич и говорит: «Слышь, не балуйся там!»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов рассказал историю про тренера Курбана Бердыева, у которого тренировался в «Сочи» и «Рубине».
«Бердыев сначала объяснит, покажет, напомнит. Если не дойдет — начнет повышать голос. И тогда понимаешь: он же реально тебе это говорил! Был смешной эпизод. Впереди игра против «Зенита». Я принадлежал этому клубу, поэтому не мог участвовать. Решил по такому поводу плотно поужинать. Утреннее взвешивание показало пару лишних килограммов. Ну, как бы, что такого — все равно ведь не играю. А мне потом звонит Бекиич: «Слышь, не балуйся там! И что, что не играешь? Держи себя в тонусе!» — цитирует Sport24 Цаллагова.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594425-slysh-ne-baluysya-tam-futbolist-podelilsya-kuryeznoy-istoriyey-s-berdyyevym
Ибрагим Цаллагов
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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