Цаллагов: «Звонит Бекиич и говорит: «Слышь, не балуйся там!»

Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов рассказал историю про тренера Курбана Бердыева, у которого тренировался в «Сочи» и «Рубине».

«Бердыев сначала объяснит, покажет, напомнит. Если не дойдет — начнет повышать голос. И тогда понимаешь: он же реально тебе это говорил! Был смешной эпизод. Впереди игра против «Зенита». Я принадлежал этому клубу, поэтому не мог участвовать. Решил по такому поводу плотно поужинать. Утреннее взвешивание показало пару лишних килограммов. Ну, как бы, что такого — все равно ведь не играю. А мне потом звонит Бекиич: «Слышь, не балуйся там! И что, что не играешь? Держи себя в тонусе!» — цитирует Sport24 Цаллагова.