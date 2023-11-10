Игнатьев: «В чемпионской гонке преимущество на стороне «Зенита»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что в чемпионской гонке РПЛ преимущество на стороне «Зенита».

«Чемпионат — это долгая дистанция, еще будет множество футбольный перипетий по ходу турнира. На данном этапе важно отвоевать психологическое преимущество. Сейчас мы имеем: «Краснодар», который хочет утвердиться в своем выбранном курсе и двигаться вперед, и «Зенит», который набрал ход и чувствует, что второе место — это не место клуба, который выиграл пять чемпионств подряд. Повторюсь, они сейчас набирают форму и наверстывают упущенное, дыша в спину «Краснодару». Но мне думается, что преимущество на стороне «Зенита», — приводит Betonmobile слова Игнатьева.

После 14 туров «Краснодар» с 31 очком идет на первом месте, опережая на 2 очка «Зенит», идущий вторым.