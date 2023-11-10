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Игнатьев: «В чемпионской гонке преимущество на стороне «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что в чемпионской гонке РПЛ преимущество на стороне «Зенита».

«Чемпионат — это долгая дистанция, еще будет множество футбольный перипетий по ходу турнира. На данном этапе важно отвоевать психологическое преимущество. Сейчас мы имеем: «Краснодар», который хочет утвердиться в своем выбранном курсе и двигаться вперед, и «Зенит», который набрал ход и чувствует, что второе место — это не место клуба, который выиграл пять чемпионств подряд. Повторюсь, они сейчас набирают форму и наверстывают упущенное, дыша в спину «Краснодару». Но мне думается, что преимущество на стороне «Зенита», — приводит Betonmobile слова Игнатьева.

После 14 туров «Краснодар» с 31 очком идет на первом месте, опережая на 2 очка «Зенит», идущий вторым.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-zenit-nabiraet-hod-i-naverstyivaet-upushhennoe-dyisha-v-spinu-krasnodaru
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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 - : -
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 - : -
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