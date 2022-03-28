Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:46

Карпин: «Если российскому игроку поступит предложение из хорошего клуба, то буду рекомендовать принять его»

Карпин заявил, что будет рекомендовать российским игрокам принимать предложения из хороших зарубежных клубов
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, будет ли он рекомендовать российским игрокам принимать предложения из-за рубежа.

«За советом ко мне пока не обращались, но если спросят — обсудим. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его», — сказал Карпин в интервью ТАСС.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.

В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют со Швецией, которая обыграла Чехию (1:0).

Источник: https://tass.ru/interviews/14203335
Валерий Карпин
Футбол
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Массаж гуаша: очередной тренд из Tik Tok или cредство для подтянутой кожи?
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Материалы сюжета: РПЛ-2022: никто не вылетит и лигу расширят?
Хашимото перешел в «Виссел Кобе» после приостановки контракта с «Ростовом»
«Спортивный принцип чемпионата уже нарушен. Если бы легионеры уехали из «Зенита», в клубе говорили бы иначе». Карпин — о решениях РФС и сборе национальной команды
Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ уже нарушен. «Ростову» надо ездить на поезде, а кому-то можно летать»
Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к новому лимиту на легионеров в РПЛ
Зарема — о расширении РПЛ: «С трудом верится, что наберется хотя бы 7 конкурентоспособных команд»
Кто важнее: люди или турникеты? Колонка Заремы Салиховой
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыки: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
Главный тренер сборной Австрии уйдет со своего поста
Карпин: «После сборов пожелал игрокам, чтобы мы вновь собрались и готовились к официальным матчам»
Евгений Климов стал чемпионом России на большом трамплине
Футболисты сборной США преждевременно отпраздновали выход в финальную часть ЧМ-2022
Карпин: «Сборная России по футболу в идеале должна получить право сыграть в стыках»
Манчини заявил, что будет готовить сборную Италии по футболу к чемпионату Европы-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Прямо угрызений совести нет. Осадок в душе — есть». Чернов — о переходе в «Спартак»

Габулов ответил на вопрос о готовности Мамаева и Жиркова к матчу с «Рубином»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости