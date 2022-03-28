Карпин: «Если российскому игроку поступит предложение из хорошего клуба, то буду рекомендовать принять его»

Карпин заявил, что будет рекомендовать российским игрокам принимать предложения из хороших зарубежных клубов

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, будет ли он рекомендовать российским игрокам принимать предложения из-за рубежа.

«За советом ко мне пока не обращались, но если спросят — обсудим. Ситуации могут быть разными, и если будет предложение из хорошего чемпионата и клуба, ставящего себе высокие цели, то, конечно, буду рекомендовать принять его», — сказал Карпин в интервью ТАСС.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.

В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют со Швецией, которая обыграла Чехию (1:0).