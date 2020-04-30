Бывший президент «Локомотива» считает, что «Чертаново» нечего делать в РПЛ

Экс-преиздент «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Чертаново» не должно играть в чемпионате России. Также он вступил в спор с подписчиками в Twitter.

— Абсолютно нечего делать «Чертаново» в премьер-лиге, — написал Геркус в Twitter. — Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится. Без болельщиков, без стадиона. Они собирались продавать удачно игроков? Вот пусть и продают, а РПЛ — спасибо, не нужно.

— Расскажите нам про стратегию развития футбольного клуба «Зенит». Она имеется? Школа этого клуба выпускает вереницу воспитанников каждый год, которые играют в ПЛ? Вы вообще о чем рассуждаете? Не стыдно?

— Для начала, это плохой контраргумент по форме: «посмотрите на других». Далее, он плохой по содержанию. Стратегия у «Зенита» есть, его воспитанники в РПЛ играют. Пусть и не очень много.

— С возможностями «Зенита» «Чертаново» бы уже выпустило воспитанников на 10 команд ПЛ и набрало бы своих болельщиков. Но признать, что народное достояние вбухивает какие-то сумасшедшие деньги в квазиуспешеый проект вы, конечно, никогда не сможете. Лучше прыгнуть на маленьких. Браво.

— Выпустило бы с возможностями «Зенита». Очень многие думают, что с чужими возможностями они бы справились лучше. Но это предположение. Спекуляция. «Чертаново» — школа. Вот пусть ей и остается.

Самые успешные школы в стране — Академии «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара», а вовсе не «Чертаново».

— Играя в РПЛ, они будут выгоднее продавать игроков.

— Может, тогда в бундеслигу заявиться? Там еще выгоднее можно продавать игроков? Что это за аргумент: «играть в премьер-лиге, чтобы выгоднее продавать игроков?» Абсурд. В футбол играют для людей, а не для продажи игроков.