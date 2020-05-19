Бывший нападающий «Динамо»: «В Бельгии кайфовал, но меня оттуда депортировали»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Отставнов рассказал о неудачном опыте поездки за границу. Форвард из России уехал в португальскую «Санта-Клару», но не смог там заиграть. Позднее он переехал в Бельгию, где тоже не смог закрепиться.

— Там стиль футбола техничный. Я мог бы остаться и, может быть, переквалифицировался бы в техничного футболиста. Но это вообще не мой футбол. Мой — это бежать, топтать, грызть, кусаться. Я в Португалии не особо удовольствие получал именно от тренировок. Но это того стоило, классный опыт, я прибавлял.

— Потом вы отправились в Бельгию?

— Да, я поехал в Бельгию. И там вообще обалдел. Вот это мое! Такие black мэны, два метра ростом. Меня ударили — я их ударил. Бежишь, топчешь...

— Это второй дивизион был?

— Да, это наша ПФЛ. Команда где-то в середине шла. «Патро Эйсден Масмехелен».

— Какую зарплату могут положить в ПФЛ Бельгии?

— Там мне сделали 3,5 тысячи евро. Плюс давали на апартаменты 800 евро. Плюс премиальные — 500 евро. И что самое классное, там был президент китаец. Он имел футбольный клуб во второй французской лиге, а также в третьей английской. Когда туда переходишь, ты больше чем на полгода в клубе не задерживаешься. Играешь, на тебя смотрят и куда-то отправляют — во Францию, в Англию. Для меня это было просто нереально крутой вариант. Но, к сожалению, в этот момент меня депортировали. Потому что граждане Португалии — такие ленивые люди, что забыли мне сделать рабочую визу. Я семь месяцев находился в Португалии нелегально. А это судебное дело.

— Вы об этом даже не знали?

— Не знал. Я думал, что в клубе все оформили, как полагается. А ничего не сделали. Из Бельгии меня отправили в Россию делать визу.

— Сколько вы пробыли в Бельгии?

— Две недели. Не сыграл ни одной игры, не получил зарплаты, только тренировался.

— Визу сделать не удалось?

— Нет, визу никто не дал. Хотя я большие деньги в нее вложил, что-то куда-то отправлял. Но все было без толку. После Бельгии возвращаться в Россию было очень тяжело.

— Никакой мотивации?

— Вообще все упало, завяло. После того, когда ты видишь, сколько селекционеров приходит на тренировки... У меня там агент был, такой лысый, на героя фильма «Физрук» чем-то похожий. Я никогда не видел, чтобы агент так деньги выбивал. Мы ведем переговоры, он меня хватает за руку и говорит: уходим отсюда, я тебя сейчас в другой клуб устрою. А руководство кричит: стой, он нам нужен! Мы уезжаем, нам перезванивают, там реально сериал какой-то. Я подписывал контракт сначала в офисе, потом в ресторане, затем еще куда-то мы ехали. Где-то три дня на подписание уходило. А в России как это делается? Вот здесь подпиши — все, иди. (Константин Алексеев)

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