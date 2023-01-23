Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:47

Ловчев: «Раньше главенствующим в приеме всех решений в «Спартаке» был Федун, а сейчас тренер. И это правильная позиция»

Ловчев высказался о смене руководства «Спартака»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» высказался о смене руководства красно-белых.

«Я не нахожусь внутри «Спартака», эдакая персона нон грата, но смена руководства в «Спартаке» показывает одну вещь: если раньше главенствующими в приеме всех решений был Федун, а потом Зарема, плюс все ее высказывания, приглашения Камоцци и пошли по списку, то сейчас, с приходом нового руководства, не совет директоров берет игрока. Главенствующим стал тренер. К примеру, вот разговоры о Товареше — это разговор человека, который с ним работал в «Базеле». И это правильная позиция, ведь сам тренер должен определять, кто ему нужен, и он должен отвечать за выбранного футболиста», — сказал Ловчев «СЭ».

Федун являлся президентом московского клуба18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) России.

Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Четверть миллиона человек на футбольном матче! Невероятный финал Кубка Англии сто лет назад
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
В Кремле объяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Хаджикадунича отреагировал на возможное обращение «Ростова» в суд из-за аренды игрока в «Мальорку»
В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Сперцяну
Ловчев — о разрыве контракта «Спартака» с Мевлей: «Он не игрок для больших целей, тем более с иностранным паспортом»
Агент Бальде — о первом голе за «Спартак»: «Он хочет повторить это в официальном матче»
Ловчев — о возможном переходе Рассказова в «Крылья»: «Осинькин хороший дядька, а у таких обычно игроки раскрываются»
Директор «Истанбула»: «Смолов ранее входил в сферу наших интересов, но не в это трансферное окно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин считает, что клубам РПЛ нужно покупать только сильных легионеров

Агент Хаджикадунича отреагировал на возможное обращение «Ростова» в суд из-за аренды игрока в «Мальорку»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости