Агент Языджи высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем игрока.

«Возможный переход Языджи в «Зенит»? К нам никаких предложений не поступало. И я не знаю, есть ли другие переговоры, которые происходят без нас. Я не встречался ни с кем, кроме ЦСКА», — сказал Чебеджи «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что «Зенит» может подписать 25-летнего турка.

В январе 2022 года ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22. У клуба есть право выкупа полузащитника за 12 миллионов евро.

20 мая агент турка подтвердил, что ЦСКА и «Лилль» ведут переговоры о трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за москвичей.