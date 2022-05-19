Экс-главный тренер «Динамо» Силкин оценил Агаларова и Тюкавина

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил выступления нападающего бело-голубых Константина Тюкавина и форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

«Тюкавин точно входит в пятерку самых талантливых российских футболистов. Сходу назвать остальных сложно. Агаларов, да. Но он выступает за команду, которая стоит на вылет. Да, он забивной, оказывается в нужное время в нужном месте. Однако это не значит, что, окажись он в «Спартаке», результативность останется на том же уровне», — цитирует Силкина RT.

Тюкавин провел в этом сезоне за «Динамо» 34 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

У Агаларова 30 матчей за «Уфу», в которых он забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.