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Сегодня, 22:35

Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении Бердыева в РПЛ

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева в РПЛ.

«Честь и хвала ему, если он выведет «Рубин» обратно. Бесков тут же за один год вернул «Спартак» после его вылета. Так что, если Бердыев вернется в Казань, и они выиграют ФНЛ, а я не сомневаюсь, что они выиграют, то ему дадут звание героя, и он будет национальным героем Республики Татарстан», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

Сегодня, 6 июня, об уходе Бердыева из «Кайрата» сообщил официальный сайт клуба. Он работал в «Кайрате» с августа 2021 года.

В текущем сезоне казахстанская команда занимает 8-е место, набрав 16 очков в 12 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-berdyievu-byi-dali-zvanie-natsionalnogo-geroya-tatarstana-esli-byi-on-vyivel-rubin-v-rpl
Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
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21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
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 4 : 0
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Г
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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

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