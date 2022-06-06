Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении Бердыева в РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева в РПЛ.

«Честь и хвала ему, если он выведет «Рубин» обратно. Бесков тут же за один год вернул «Спартак» после его вылета. Так что, если Бердыев вернется в Казань, и они выиграют ФНЛ, а я не сомневаюсь, что они выиграют, то ему дадут звание героя, и он будет национальным героем Республики Татарстан», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

Сегодня, 6 июня, об уходе Бердыева из «Кайрата» сообщил официальный сайт клуба. Он работал в «Кайрате» с августа 2021 года.

В текущем сезоне казахстанская команда занимает 8-е место, набрав 16 очков в 12 матчах.