Галямин объяснил, почему Алипу лучше уйти из «Зенита» в другой российский клуб
Бывший директор академии «Кайрата» Дмитрий Галямин считает, что защитнику Нуралы Алипу стоит уйти из «Зенита» в другое российский клуб.
«Алипу желательно перейти в аренду в какой-то другой клуб. Надо смотреть правде в глаза: с приходом Родригао в «Зените» собраны сильные игроки в центральной зоне обороны. У Алипа только одна позиция — центральный защитник. Он очень перспективный футболист. С учетом его возраста, ему надо принять решение и пойти куда-то играть в чемпионате России», — цитирует Галямина «РБ Спорт».
Также бывший игрок ЦСКА добавил, что Алипу не стоит возвращаться в чемпионат Казахстана.
Алип перешел в «Зенита» из «Кайрат» на правах аренды с правом последующего выкупа в феврале 2022 года. Срок соглашения истекает в конце 2022 года.
За питерскую команду 22-летний футболист сыграл 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0