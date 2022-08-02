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Галямин объяснил, почему Алипу лучше уйти из «Зенита» в другой российский клуб

Руслан Минаев
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Бывший директор академии «Кайрата» Дмитрий Галямин считает, что защитнику Нуралы Алипу стоит уйти из «Зенита» в другое российский клуб.

«Алипу желательно перейти в аренду в какой-то другой клуб. Надо смотреть правде в глаза: с приходом Родригао в «Зените» собраны сильные игроки в центральной зоне обороны. У Алипа только одна позиция — центральный защитник. Он очень перспективный футболист. С учетом его возраста, ему надо принять решение и пойти куда-то играть в чемпионате России», — цитирует Галямина «РБ Спорт».

Также бывший игрок ЦСКА добавил, что Алипу не стоит возвращаться в чемпионат Казахстана.

Алип перешел в «Зенита» из «Кайрат» на правах аренды с правом последующего выкупа в феврале 2022 года. Срок соглашения истекает в конце 2022 года.

За питерскую команду 22-летний футболист сыграл 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-galyamin-alipu-zhelatel-no-perejti-iz-zenita-v-drugoj-rossijskij-klub/
Дмитрий Галямин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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