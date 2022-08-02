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Отец Бокова оценил перспективы сына в ЦСКА

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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков оценил перспективы своего сына Данилы в команде.

«Понятно, что есть большая разница между Игорем Акинфеевым и Торопом с Боковым, но задача Данилы, как и у всех вратарей, — тренироваться, повышать свое мастерство и готовиться к каждой игре. Тренерский штаб ему постоянно твердит, что если вратарь ночью проснется, он должен быть готов встать в ворота. Никаких других вариантов быть не может. Вы, наверное, думаете, что он сидит и никаких вопросов к нему нет. Нет, я вас уверяю, что этого не будет. У них равная готовность, одинаковые тренировки и требования.

Федотов обещал Даниле какое-то игровое время в Кубке России? Никто никому ничего не обещал. Все должны доказывать своим трудом», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Боков попал в заявку армейцев в трех матчах РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/otets-bokova-tsska-gotov-rassmotret-predlozheniya-po-danile/
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