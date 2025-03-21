Экс-арбитр Захаров заявил, что из российского футбола нужно убрать инспекторов

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал, почему инспекторы не нужны российскому футболу.

— Знаменитому Юрию Чеботареву не дали год доинспектировать до выбывания по возрасту.

— Это вообще караул. Нонсенс! Как не стыдно этим людям? Как можно так поступать? Юрий Федорович — парень непростой, но столько сделал для футбола...

— Он формулирует так: «Об меня вытерли ноги».

— Так и есть.

— Вам не дают инспектировать. Та же история — вытирают ноги?

— Честно вам сказать? Пожалуй, я и сам не пошел бы. Даже если бы позвали. Во всяком случае сильно подумал бы.

— Не хотите?

— Почти все эти судьи — что они видели-то в жизни? Вот мы с вами сидим, уже час говорим про футбол. Я как-то считал — у меня больше 70 стран. Куда мне ехать инспектировать? Зачем? Позавчера звонит друг, бывший судья из Комсомольска-на-Амуре Мацюра. Он сейчас методист, инспектор. Говорю ему: «Ищи работу!» Что сейчас происходит? Судьи и инспекторы должны проходить сборы вместе. Чтоб была общая линия. А этого нет! Вот для чего мне куда-то лететь в качестве инспектора? Судью я не вижу. Не знаю, как он готовится к игре. Не могу дать ему оценку сразу после матча. Для чего мотаться через всю страну — только деньги жечь? Я могу посмотреть по телевизору — и точно так же дать оценку.

— Что надо делать сегодня с инспекторами?

— Убирать этот институт.

— Если завтра скажете: «Я хочу инспектировать», что будет дальше?

— Я не скажу.

— Ну, допустим.

— Они не имеют права мне отказать. Зато могут сказать: начни-ка со второй лиги. Ей сейчас занимается Левников. А мне туда надо?