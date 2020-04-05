Бышовец считает, что Тедеско в «Спартаке» требуется время и игроки другого уровня

Известный отечественный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице.

— «Не только «Спартаку», но и многим другим клубам премьер-лиги не хватает системности, — цитирует Бышовца «Московский комсомолец». — Понимания кого, когда и зачем приглашать. Я вижу, что пытается сделать Доменико Тедеско в «Спартаке». Он сразу начал играть по схеме, по которой я играл против сборной Италии, и которая была на вооружении сборной Германии в 1990-м году. Но рулевой красно-белых начал экспериментировать, что-то менять, и это привело к серии неудачных матчей. Ему необходимо время, нужны игроки соответствующего уровня и невмешательство в его работу со сторону руководства. В команде за последние годы сменилось много тренеров, пришло много игроков, которых приглашали, не думая о развитии команды.