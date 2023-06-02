Бушманов рассказал, кого из игроков считает главным открытием этого сезона

Футбольный эксперт Евгений Бушманов ответил на вопрос, кто для него стал открытием сезона из футболистов.

«Пиняев. Понятно, что о нем давно говорят, что это талантливый и перспективный игрок. Он сумел показать свой уровень в «Крыльях Советов» и сейчас в «Локомотиве». После травмы Сергей по-другому заиграл в Самаре, но были вопросы, сможет ли он так же ярко проявлять себя в «Локомотиве». У него это получилось. Пиняев стал заметной фигурой в команде, которая шикарно проводит весну. Если он никуда не уйдет, то станет основным футболистом железнодорожников в следующем сезоне», приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бушманова.

Сергей Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Он провел 11 матчей за московскую команду во всех турнирах и отметился одним голом.