Алексей Сафонов: «Рыжикову все нравится в «Ахмате», он растет как тренер»

Алексей Сафонов, представляющий интересы тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова, рассказал об адаптации специалиста в грозненском клубе.

«Сергею все нравится в «Ахмате», в команде его уважают, Талалаев дает определенные задания, он растет как тренер, его все устраивает, — цитирует Сафонова «РБ Спорт». — Рыжиков три раза приходил в «Локомотив», конечно, ему приятно их обыграть, плюс посмотрите, как вратарь «Ахмата» сыграл. Сергей полностью влился в команду, адаптировался. Рыжиков работает с защитниками, со стандартными положениями. У них с Талалаевым свои моменты, я его лишний раз не дергаю».

Рыжиков завершил игровую карьеру в 2021 году. Последним клубом в его послужном списке стал «Тамбов». Затем он работал главным тренером в клубе «Красава» и тренером «Смены».