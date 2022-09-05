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5 сентября, 15:53

Алексей Сафонов: «Рыжикову все нравится в «Ахмате», он растет как тренер»

Алексей Сафонов рассказал об адаптации Рыжикова в «Ахмате»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Алексей Сафонов, представляющий интересы тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова, рассказал об адаптации специалиста в грозненском клубе.

«Сергею все нравится в «Ахмате», в команде его уважают, Талалаев дает определенные задания, он растет как тренер, его все устраивает, — цитирует Сафонова «РБ Спорт». — Рыжиков три раза приходил в «Локомотив», конечно, ему приятно их обыграть, плюс посмотрите, как вратарь «Ахмата» сыграл. Сергей полностью влился в команду, адаптировался. Рыжиков работает с защитниками, со стандартными положениями. У них с Талалаевым свои моменты, я его лишний раз не дергаю».

Рыжиков завершил игровую карьеру в 2021 году. Последним клубом в его послужном списке стал «Тамбов». Затем он работал главным тренером в клубе «Красава» и тренером «Смены».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-rano-ili-pozdno-predlozheniya-po-ry-zhikovu-budut-no-sejchas-davajte-ne-gnevit-boga/
Сергей Рыжиков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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