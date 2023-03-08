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Сегодня, 18:11

Булыкин считает, что матчи РПЛ после зимней паузы следует начинать позднее

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что систему «весна-осень» не нужно возвращать в РПЛ.

«Стоит ли сейчас переходить на систему «весна-осень», пока есть отстранения от еврокубков? Честно говоря, можно начинать чемпионат и попозже, от этого ничего не изменится, а также летом не делать большой перерыв, а проводить матчи, — цитирует Булыкина ТАСС. — Как раз не нужно ничего менять, а проще играть по этой же системе, но позже начинать, чтобы не было этих зимних проблем. Просто раньше это делалось, чтобы наши клубы успешно играли на международной арене — в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Поэтому сейчас начинать так рано смысла нет, можно сделать и попозже».

С 1992 года чемпионаты России проводились в формате «весна — осень», матчи стартовали весной и завершались осенью. Сезон-2011/12 национального первенства был переходным и длился полтора года. С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень — весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: ТАСС
Дмитрий Булыкин
РПЛ
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
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Ахмат – Локомотив
 - : -
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