Булыкин назвал тренера и команду-открытие сезона в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал открытием сезона-2023/24 «Пари НН» и главного тренера команды Сергея Юрана.

«Пока у Юрана все неплохо. На самом деле Сергей, за какие бы клубы ни брался, всегда показывает хороший результат! Понятное дело, что сразу его показать очень тяжело, тем более со средними командами. Но видно его работу, очень интересно слушать пресс-конференции. К тому же он сам играл на очень высоком уровне и за границей. Это придает ему еще больше знаний о футболе. Мне приятно за ним наблюдать, но, к сожалению, у нас иногда не дают поработать тренеру или начинают доказывать, что он не разбирается в футболе. Такое у нас, к сожалению, происходит не только с Юраном, но и с другими», — сказал Булыкин в комменатрии для «Газета.ru».

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 20 очками в 14 матчах.

Сергей Юран возглавил нижегородцев в апреле 2023 года, в сезоне-2022/23 он помог команде сохранить место в РПЛ, обыграв «Родину» в стыковых матчах. Контракт 54-летнего специалиста с клубом действует до конца июня 2025 года.