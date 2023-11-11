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Сегодня, 13:26

Булыкин считает, что московские клубы смогут решать свои проблемы во второй части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий сборной страны, а ныне политик Дмитрий Булыкин прокомментировал форму московских клубов в РПЛ, отметив их нестабильность.

«И ЦСКА, конечно, нестабилен, и «Динамо» тоже. Эти команды могут претендовать при хорошей подготовке после зимней паузы. У динамовцев просто не было фактически подготовки с новым тренером. И «Локомотив», думаю, может выдать такую же серию, как в прошлом сезоне. Да и «Спартак» должен решить все неразберихи и исправить микроклимат во время зимней паузы. Не знаю, кто будет тренером, но, думаю, все эти вопросы они смогут решить, и нас ждет очень интересная концовка сезона после зимы», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

После 14 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очкаю. «Динамо» — на пятом месте (22 очка). «Локомотив» — шестой (21 очко). «Спартак» — (21 очко). Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/11/21687367.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Мухин на следующей неделе вернется в Москву для продолжения реабилитации

Булыкин назвал тренера и команду-открытие сезона в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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